МВД подтвердило дело против экс-зампреда ЦБ Корищенко и бизнесмена Пальчуна

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывший заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун арестованы по обвинению в растрате на 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным полиции, фигуранты обвиняются в растрате организованной группой принадлежавших банку ценных бумаг на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Ранее о задержании Корищенко сообщал "Интерфаксу" информированный источник.

По данным МВД, активы банка были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юридических лиц. Как пояснили в полиции, действия соучастников привели к банкротству кредитного учреждения и возложению на государство в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" ответственности по обязательствам перед вкладчиками.

В пресс-службе сообщили, что фигуранты были задержаны 16 июня текущего года сотрудниками Следственного департамента МВД России, ГУЭБиПК МВД России и ОЭБиПК УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве.

Полицией проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях в Москве, Московской и Ярославской областях. Обнаружены и изъяты документы и компьютерная техника, отметили в ведомстве.

Задержанным предъявлены обвинения в растрате (ч. 4 статьи 160 УК РФ).

62-летний Корищенко занимал должность заместителя председателя ЦБ России с 2002 по 2008 годы, в настоящее время руководит кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" - российский коммерческий банк, прекративший деятельность 13 декабря 2013 г. в связи с отзывом лицензии Центральным банком РФ.