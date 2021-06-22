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В Москве зафиксировано максимальное суточное число смертей от COVID-19

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Москве за сутки коронавирус привел к смерти 86 человек, что является максимумом за весь период пандемии. Это следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19. Накануне сообщалось о 79 умерших.

Предыдущий максимум по количеству умерших за сутки был зафиксирован 19 января – 84 человека. Всего от COVID-19 в Москве скончались 21 598 москвичей.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 6 555 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 7 584 случаях инфицирования.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 458 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 123 тыс. 295 человек. Накануне сообщалось о 3 тыс. 98 выписанных.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 22 июня составляет 1 млн 300 тыс. 709.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в столице были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии.

Москва коронавирус

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