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В мэрии назвали временным снижение заболеваемости COVID в Москве

В мэрии назвали временным снижение заболеваемости COVID в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Снижение заболеваемости COVID-19 в Москве носит временный характер, заявил во вторник глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Как обычно, к выходным дням мы имеем некоторое снижение этого показателя (заболеваемости COVID-19 - ИФ). Но абсолютно точно, это является временным", - сказал Хрипун на пресс-конференции в Москве.

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Глава департамента отметил, что уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Москве не снижается, что доказывает актуальность проблемы с заболеваемостью коронавирусом в столице.

По словам чиновника, на сегодняшний день порядка 100 тыс. москвичей, инфицированных коронавирусом, находятся под наблюдением врачей.

Количество коек для пациентов с COVID-19 в Москве увеличили в два раза, добавил Хрипун. Вместе с тем он отметил, что в столице еще есть запас коек.

19 июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла, что в столице на тот момент было развернуто 17 тыс. коек, а в ближайшие две недели при необходимости их количество нарастят до 24 тыс.

Хрипун в ходе пресс-конференции также сообщил, что в Москве от коронавируса привились более 2 млн человек.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость сравнялась с показателями сначала января 2021 года, потом - декабря 2020 года. 18 и 19 июня в городе зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии - более 9 тыс. случаев ежесуточно. В связи с этим власти ввели ряд ограничений.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Алексей Хрипун Москва Коронавирус

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