В России зарегистрировали еще 16,7 тыс. случаев COVID-19

Число умерших за сутки пациентов оказалось максимальным с февраля

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 715 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

За минувшие сутки в РФ зафиксировано максимальное с февраля число летальных исходов от коронавируса - 546, всю весну значения не поднимались так высоко, рост начался с десятых чисел июня. Число выздоровевших после болезни составило 11 117 человек.

В Москве зарегистрировали 6 555 новых случаев COVID-19 за сутки, 86 человек умерли, 3 458 пациентов выздоровели.

Вслед за Москвой регионами с высокими темпами прироста идут Московская область (1 871 новый случай) и Санкт-Петербург (1 065).

Еще 269 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 247 - в Бурятии, по 201 - в Крыму, Воронежской области. По 175 новых пациентов - в Ростовской и Свердловской областях, 172 - в Забайкальском крае, по 158 - в Тверской области, Красноярском крае, 149 - в Брянской области, 146 - в Новосибирской, 142 - в Иркутской области, 136 - в Пермском крае, 129 - в Кемеровской области, 128 - в Омской области, 127 - в Ленинградской области, 126 - в Оренбургской области, 124 - в Архангельской области.

Кроме того, 122 новых пациентов - в Саратовской области, 120 - в Тульской области, по 118 - в Кировской области и Краснодарском крае, по 115 - в Башкирии и Калининградской области, 111 - в Хабаровском крае, по 110 - в Мурманской и Смоленской областях, 109 - в Алтайском крае, по 103 - в Волгоградской и Челябинской областях, по 102 - в Ульяновской области и в Приморском крае, по 101 - в Карелии и во Владимирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 350 тыс. 919 случаев коронавирусной инфекции, 130 347 умерших и 4 млн 889 тыс. 450 выписанных.