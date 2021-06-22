Депздрав предложил привить от коронавируса 90% москвичей старше 60 лет

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Создание защитного коллективного иммунитета в Москве требует привить 60% совершеннолетних граждан до 60 лет, а также 90% лиц старше этого возраста. Это следует из презентации руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, представленной во вторник.

Он не согласился с мнением о рисках при вакцинации аллергиков: "Не нужно прислушиваться к досужим разговорам, что аллергики не могут вакцинироваться".

Как следует из презентации, аллергические реакции вне обострения не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса - прививка не противопоказана гражданам с пищевой аллергией, поллинозами, бронхиальной астмой, кожными заболеваниями аллергической природы.

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