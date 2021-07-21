Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 445 502+529 526

Голикова заявила, что коллективного иммунитета в 80% нужно достичь в РФ к 1 ноября

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 на уровне не менее 80% должен быть достигнут к 1 ноября, в том числе за счет иммунизации хотя бы первым компонентом вакцины, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В РоссииМишустин поручил довести уровень коллективного COVID-иммунитета до 80-90%Мишустин поручил довести уровень коллективного COVID-иммунитета до 80-90%Читать подробнее

"Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года, имея в виду, в том числе, и необходимость проведения повторной вакцинации и вакцинации переболевших после того, как прошло шесть месяцев", - сказала Голикова в среду на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.

Сейчас, по ее словам, 17 субъектов РФ наиболее близки к достижению коллективного иммунитета или показателя в 60%, в которые входят вакцинированные и переболевшие, в том числе в бессимптомной форме.

Хроника коронавируса. Июль.

19
За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19.
Татьяна Голикова коронавирус

Новости по теме

Новости
Дело Вячеслава Гайзера

Приговор экс-главе Коми Гайзеру по делу о превышении полномочий вступил в силу

Адвокат сообщил о подготовке ходатайства о выдворении Уилана из РФ

Адвокат сообщил о подготовке ходатайства о выдворении Уилана из РФ

Глава МЧС заявил о неблагоприятном прогнозе по лесным пожарам в РФ

Глава МЧС заявил о неблагоприятном прогнозе по лесным пожарам в РФ
Пандемия коронавируса

Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID россиянам

Путин выступил против навязывания вакцинации от COVID россиянам

МВД проверит обстоятельства смерти жителя Адыгеи после визита силовиков

РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты

РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты
Пандемия коронавируса

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа
Пандемия коронавируса

В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для части граждан

Двигатели аварийно севшего Ан-28 заглохли при обледенении в облаках

Двигатели аварийно севшего Ан-28 заглохли при обледенении в облаках
Нападения в школах

СКР опроверг завершение психиатрической экспертизы напавшего на школу Казани

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');