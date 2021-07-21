Голикова заявила, что коллективного иммунитета в 80% нужно достичь в РФ к 1 ноября

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 на уровне не менее 80% должен быть достигнут к 1 ноября, в том числе за счет иммунизации хотя бы первым компонентом вакцины, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года, имея в виду, в том числе, и необходимость проведения повторной вакцинации и вакцинации переболевших после того, как прошло шесть месяцев", - сказала Голикова в среду на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.

Сейчас, по ее словам, 17 субъектов РФ наиболее близки к достижению коллективного иммунитета или показателя в 60%, в которые входят вакцинированные и переболевшие, в том числе в бессимптомной форме.