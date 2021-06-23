Воробьев не исключил ужесточения ограничений в Подмосковье из-за COVID-19

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не исключает ужесточения ограничительных мер в регионе на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

"Госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно. Всё, что касается публичных мест - в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Как сообщалось, в Подмосковье до 15 июля запрещено проведение массовых мероприятий.

Также Воробьев поблагодарил тех, кто прошел вакцинацию.

"Сегодня мы хорошо идём по вакцинации, но все равно наращиваем мощности. Цель - выйти на 35 - 40 тысяч вакцин в сутки. И нам очень важно, чтобы было понимание среди жителей. Я надеюсь каждый поймёт, что вакцина спасает жизнь", - сказал губернатор Московской области.

Всего в Подмосковье прививку от COVID-19 сделали более 1,2 млн человек.

Число случаев заболевания коронавирусом в Московской области, по данным регионального оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19 по состоянию на 22 июня, превысило 294,2 тысячи человек.