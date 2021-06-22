В Подмосковье вновь выявили рекордное число случаев COVID за сутки

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Число случаев заболевания коронавирусом в Московской области превысило 294,2 тыс. человек, следует из данных регионального оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

"1871 случай заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки", - говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 294 224 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Скончались 6 367 человек - 12 за прошедшие сутки.

Суточный прирост заболевших в регионе обновляет свое максимальное значение за все время с начала пандемии третий день подряд. Предыдущий пик был зарегистрирован накануне, 21 июня. За сутки было выявлено 1 811 новых случаев.