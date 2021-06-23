На транспорте Москвы за сутки выявляют около 1 тыс. нарушений антиковидных мер

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Более 27 тыс. нарушений режима ношения масок и перчаток выявили в транспорте Москвы с начала июня, когда в городе усилили проверки соблюдения COVID-требований, сообщили "Интерфаксу" в государственном учреждении "Организатор перевозок".

"Ежедневно контролеры выявляют около тысячи нарушителей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в рейдах ежедневно занято около 1,8 тыс. сотрудников транспортного комплекса. Они работают на наземном, железнодорожном транспорте и в метро. Проверкам охвачено до 100% станций.

В учреждении добавили, что количество пассажиров, игнорирующих требования соблюдения перчаточно-масочного режима, уменьшается.

Сумма штрафов за проезд без маски или перчаток в транспорте составляет 5 тыс. руб.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость сравнялась с показателями сначала января 2021 года, потом - декабря 2020 года. 18 и 19 июня в городе зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии - более 9 тыс. случаев ежесуточно. В связи с этим власти ввели ряд ограничений и усилили проверки соблюдения COVID-требований.