В июле москвичи реже появлялись в транспорте без масок и перчаток

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В июле в общественном транспорте Москвы проверяющие выявили около 34 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима, это на 10% меньше, чем в июне, сообщили в государственном казенном учреждении "Организатор перевозок".

Там считают, что пассажиры "стали более ответственно относиться к себе и окружающим".

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется, об этом свидетельствует статистика. Вместе с тем, мы не снижаем интенсивность проверок", - заверил через пресс-службу руководитель учреждения Владислав Султанов.

Проверки проводят на наземном и железнодорожном общественном транспорте, а также на всех участках метро: на входе, перронах, в вагонах поездов. В проверках участвует весь штат контролеров, в том числе из других направлений.

В транспорте по-прежнему проводят дезинфекцию салонов и поверхностей, следят за здоровьем водителей и машинистов, обеспечивают сотрудников масками, перчатками и антисептиками, заверил "Организатор перевозок".