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Еще одну квартиру разыграют среди привившихся в Подмосковье в июле

Еще одну квартиру разыграют среди привившихся в Подмосковье в июле
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В июле среди привившихся от COVID-19 в Подмосковье разыграют еще одну квартиру. Об этом сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Мы приняли решение, что в июле месяце, в конце, проведем розыгрыш еще одной квартиры, расположенной в ближнем Подмосковье", - сказала Стригункова в среду на пресс-конференции в Красногорске.

Как сообщалось, 13 июня в Подмосковье уже объявили первую лотерею среди сделавших прививку против COVID-19. Приз в лотерее – трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратных метров в Серпухове, в жилом комплексе "Новая пролетарка".

Победитель лотереи будет определен методом жеребьевки 27 июня в 19:00 в прямом эфире на телеканале "360".

Стригункова отметила, что заявку на участие подали порядка 20 тыс. человек.

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