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В Подмосковье объявили победителя розыгрыша квартиры среди привитых

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Состоялся розыгрыш квартиры среди жителей Подмосковья, которые сделали прививку против COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Квартиру в Серпухове площадью почти 75 квадратных метров получает Виктор Петрович Ш. В лотерее могли принять участие все, кто сделал прививку с 15 по 25 июня первым компонентом любой вакцины от COVID-19 в Московской области и подал заявку. Всего в лотерее приняли участие 27 тысяч человек.

Как сообщалось, в июле среди привившихся от COVID-19 в Подмосковье разыграют еще одну квартиру.

Московская область

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