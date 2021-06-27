В Подмосковье объявили победителя розыгрыша квартиры среди привитых

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Состоялся розыгрыш квартиры среди жителей Подмосковья, которые сделали прививку против COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Квартиру в Серпухове площадью почти 75 квадратных метров получает Виктор Петрович Ш. В лотерее могли принять участие все, кто сделал прививку с 15 по 25 июня первым компонентом любой вакцины от COVID-19 в Московской области и подал заявку. Всего в лотерее приняли участие 27 тысяч человек.

Как сообщалось, в июле среди привившихся от COVID-19 в Подмосковье разыграют еще одну квартиру.