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В Москве разыграли первые пять автомобилей среди привившихся от COVID

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Первый розыгрыш автомобилей среди поставивших прививку от COVID-19 горожан прошел в Москве, обладателями машин стали пять человек, сообщает столичный оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом.

"Первые пять автомобилей разыграли. (...) В лотерее приняли участие все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 14 по 20 июня", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что следующие розыгрыши автомобилей пройдут 30 июня, 7 и 14 июля.

13 июня власти Москвы приняли решение о запуске программы стимулирования вакцинации против COVID-19 для всех жителей города старше 18 лет, они стали участниками розыгрыша автомобиля.

Средства для реализации программы стимулирования вакцинации предоставили "компании-партнеры", в их числе: Сбер, "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД, ВТБ, "Северсталь" и другие организации.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость к середине месяца достигла пиковых значений за все время пандемии. В связи с этим в городе усилили рейды по проверке соблюдения COVID-требований и ввели ряд ограничений.

Москва коронавирус

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