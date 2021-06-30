Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID москвичей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Первый компонент вакцины от коронавируса в период с 21 по 27 июня получили более 343 тыс. человек, среди них было разыграно пять автомобилей, сообщается в среду в телеграм-канале московского оперштаба по контролю за распространением коронавируса.

"Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 горожан. В лотерее приняли участие все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 21 по 27 июня - 343 263 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующие розыгрыши пройдут 7 и 14 июля.

13 июня власти Москвы приняли решение о запуске программы стимулирования вакцинации против COVID-19 для всех жителей города старше 18 лет, они стали участниками розыгрыша автомобиля.

Первые пять машин среди привившихся москвичей разыграли 23 июня.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.