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Летние веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сезонные летние кафе в Москве можно будет посещать без QR-кода о прохождении вакцинации против COVID-19 до 12 июля, следует из указа мэра столицы.

Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы в четверг.

"Установить, что с 24 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г. (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода", - говорится в указе.

Накануне представители ресторанного бизнеса столицы попросили ввести ряд послаблений в новую систему посещения заведений общепита, в том числе вывести летние веранды из "бесковидной" зоны.

Также бизнес просит отложить введение новой системы работы общепита на более поздний срок, так как заведения не успевают подготовиться, а также из-за небольшого числа привитых жителей столицы. Это, по их мнению, негативно скажется на работе общепита.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии антител к коронавирусу или отрицательного теста ПЦР.

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