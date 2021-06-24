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Собянина призвали разрешить кормить туристов в кафе без QR-кодов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой разрешить обслуживание иногородних и иностранных туристов в ресторанах и кафе города без QR-кодов.

"Вводимая мера станет трудновыполнимой для иногородних гостей столицы, в том числе прибывающих в Москву с деловыми целями на 1-2 дня, которые не подлежат обязательному вакцинированию и не могут быстро получить результат теста с QR-кодом, так как он делается 1-2 дня. Иностранцы приезжают в Россию со справкой о тесте, сделанном за рубежом, по которой они также не смогут получить код", - отметили в АТОР.

В Ассоциации подчеркнули, что новая мера повлияет и на иностранных, и на российских туристов, прибывающих в Москву с культурно-познавательными и деловыми целями. Начавшийся было восстанавливаться въездной турпоток в столицу вновь остановится: будет парализован и деловой, и экскурсионный внутренний туризм.

МоскваНужный для похода в кафе в Москве ПЦР-тест можно сдать только в лабораториях ЕМИАСЧитать подробнее

"Учитывая вышеизложенное, просим вас рассмотреть возможность допустить обслуживание иногородних и иностранных гостей столицы в ресторанах и кафе при предъявлении ими документов, подтверждающих временное нахождение Москве (паспорт, билеты на транспорт), и соблюдении всех мер антиковидной безопасности", - предлагают в АТОР.

Мэр Москвы 22 июня подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии антител к коронавирусу, что должно быть подтверждено QR-кодом, или отрицательного теста ПЦР.

Накануне представители ресторанного сегмента Москвы обратились к столичным властям с просьбой отложить введение новой системы посещения заведений общепита, а также вывести летние веранды из "бесковидной зоны".

В четверг оперштаб Москвы по контролю за распространением коронавируса сообщил, что летние сезонные кафе при стационарных предприятиях могут допускать на свою территорию людей без QR-кодов до 12 июля.

Кроме того, посещать без QR-кодов можно кафе и рестораны, расположенные в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения гражданами, проживающими в этих объектах размещения, при условии, что туда будут пускать только постояльцев.

"Эти изменения не снимают проблему полностью. Как правило, городские отели организуют питание на базе завтраков, в остальное время туристы должны питаться в городе. В большинстве хостелов своих точек питания нет. Множество туристов столкнется с невозможностью поесть в Москве уже в первый день, пока результаты теста, сделанного в московской лаборатории, еще не будут готовы", - подчеркнули в АТОР.

Москва. коронавирус Серегй Собянин

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