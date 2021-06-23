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Рестораторы Москвы попросили вывести летние веранды из COVID-free зоны

Кроме того, бизнес просит отложить введение новой системы работы общепита, поскольку не успевает подготовиться, а привитых москвичей немного

Рестораторы Москвы попросили вывести летние веранды из COVID-free зоны
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Представители ресторанного сегмента Москвы обратились к столичным властям с просьбой ввести ряд послаблений в новую систему посещения заведений общепита, в том числе вывести летние веранды из "бесковидной" зоны.

Владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук заявил "Интерфаксу", что столичные рестораторы в среду встречались с руководителем столичного департамента торговли и услуг Алексеем Немерюком и обращались к нему с просьбой ввести ряд послаблений в новую систему работу ресторанов.

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Он рассказал, что обсуждались возможные варианты и был поднят вопрос вывода летних веранд Москвы из "бесковидной" зоны.

В свою очередь вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил "Интерфаксу", что выведение летних веранд из COVID-free зон оправданно, так как они "позволяют обеспечить дистанцирование, а на свежем воздухе меньше опасности заразиться".

По его словам, "глава департамента торговли и услуг Немерюк обещал над этим подумать".

По мнению Васильчука, столичные власти много внимания уделяют ресторанам и кафе, в то время как "нет очевидных подтверждений о том, что рестораны являются серьёзно проблематичной зоной, на которую должны накладываться ограничения".

Кроме того, Васильчук сообщил, что рестораторы просят ввести вакцинацию для иностранных сотрудников заведений общепита и предлагают организовать мобильные группы для выезда в рестораны, "чтобы можно было разово вакцинировать более 200 человек, если у них есть желание".

Рестораны не успеют перестроиться, а москвичи - привиться

Также бизнес просит отложить введение новой системы работы общепита на более поздний срок, так как заведения не успевают подготовиться, а также из-за небольшого числа привитых жителей столицы. Это, по их мнению, негативно скажется на работу общепита.

"Эта ситуация может стать просто финальной точкой для многих предпринимателей и их бизнеса. Первая волна их и так сильно потрепала, выйти на подъем и восстановить объемы они не смогли и сейчас пришла новая беда, при которой никаких мер поддержки не озвучено, а реальных возможностей каким-то образом восполнить (потери) доставкой или работой на вынос в общем-то нет", - сказал Прасов.

Помимо этого, предлагается расширить категорию граждан, которые смогут посещать заведения, в частности выдавать QR-коды привившимся только первым компонентом. "Было такое предложение, я надеюсь, что оно тоже будет рассмотрено", - добавил Прасов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии антител к коронавирусу или отрицательного теста ПЦР.

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