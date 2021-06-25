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Доля попавших в реанимацию москвичей с COVID составила 15%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Около 15% больных коронавирусом находятся в реанимации, в целом в Москве по числу госпитализаций установлен антирекорд, сообщила заммэра столицы по вопросам социальной политики Анастасии Раковой.

"Важно сказать, что увеличивается количество людей, которые госпитализируются, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд. Что тоже нас расстраивает, что увеличивается доля пациентов, которые находятся в больницах в реанимации, их от общего объема уже около 15%", - сказала Ракова в интервью Первому каналу.

По данным оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, за последние сутки в Москве было зафиксировано более 7,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерли 98 пациентов. Число смертей четвертый день подряд бьет рекорд за весь период пандемии.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в столице были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тысяч случаев.

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