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Что произошло за день: пятница, 25 июня

Расширение карты обязательной вакцинации от COVID в России, учения в Средиземном море и торнадо в Чехии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Обязательную вакцинацию с понедельника введут еще в восьми регионах РФ. Пока мера введена в десяти регионах. В Башкирии введение ограничений отложили на неделю из-за нехватки вакцин. Между тем в Кремле выразили уверенность, что дефицит вакцин будет компенсирован в ближайшее время, а в Минпромторге РФ заявили о выпуске 32 млн комплектов вакцин от COVID-19 и о расширении производства. Между тем Минздрав РФ разрешил прививать беременных "Спутником V".

- В России зарегистрировали еще 20 393 случая COVID-19, из них в Москве - 7 916. Умер в целом по стране 601 пациент, в столице - рекордные 98 случаев летального исхода. Доля попавших в реанимацию москвичей среди госпитализированных с коронавирусом достигла 15%.

- Российские военные провели учения в Средиземном море. Два истребителя МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили в ходе учений полеты и отработали уничтожение условных целей. В маневрах также участвовали ракетный крейсер "Москва", фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

- Три человека погибли и шестеро пострадали в германском Вюрцбурге при нападении мужчины с ножом. Преступника задержали.

- По юго-востоку Чехии пронесся торнадо. В результате погибли три человека, смерч оставил серьезные разрушения.

- Московские работодатели с 28 июня должны перевести 30% сотрудников на удаленку. Речь идет о непривитых сотрудниках и людях старше 65 лет.

- Разработчики "КовиВака" посоветовали прививаться повторно через 6-8 месяцев. В Центре имени Чумакова при этом предлагают отказаться от понятия "ревакцинация" и предусмотреть вместо этого экстренную и плановую вакцинацию. Глава центра Айдар Ишмухаметов заявил, что противопоказания пока не выявлены, но исследования проводились на здоровых добровольцах. Вакцина "КовиВак" снова появилась в пяти московских прививочных пунктах.

- Евгений Киселев покинет пост главы Роснедр. Врио руководителя будет Евгений Петров, который ранее был заместителем.

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