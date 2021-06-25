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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:22Заразились
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В России впервые с января выявили 20,4 тыс. новых случаев COVID

В России впервые с января выявили 20,4 тыс. новых случаев COVID
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с января составил 20 393 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Рост новых заболевших отмечается ежедневно с 8 июня. Накануне в РФ было выявлено 20 182 новых случая заражения.

Число умерших от коронавируса также растет: за сутки от болезни скончался 601 пациент, и это максимум летальных исходов с декабря 2020 года. После болезни выздоровели 14 024 пациента.

Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Москве - 98, это максимум за все время пандемии. Такое же количество умерших от болезни - в Санкт-Петербурге.

В Москве зарегистрированы 7 916 новых случаев COVID-19 и 4 558 выздоровевших.

Наибольший прирост заболевших вслед за российской столицей отмечен в Московской области - 2 436 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 194.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 409 тыс. 088 случаев коронавирусной инфекции, 132 064 умерших и 4 млн 929 тыс. 639 выписанных.

Хроника коронавируса. Июнь.

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