В "Яндекс.Картах" появились кафе в Москве, пускающие по QR-кодам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В сервисе "Яндекс.Карты" появилась информация о заведениях общественного питания Москвы, которые пускают посетителей по QR-кодам, сообщили "Интерфаксу" в департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Перечень заведений, которые уже сегодня начали работать с QR-кодами, создан в "Яндекс.Картах", чтобы помочь москвичам и гостям столицы найти заведения с "бесковидными" зонами", - привели в ведомстве слова его главы Алексея Фурсина.

Список заведений, нанесенных на карты, сформирован на основе данных из реестра организаций, участвующих в эксперименте по созданию "бесковидных" зон.

Ожидается, что в ближайшее время в сервисе станут доступны кафе и рестораны, работающие навынос, а также заведения, имеющие летние веранды и террасы.

С 28 июня заведения общепита в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, должны перейти на систему работы по QR-кодам, которые выдаются тем, кто перенес COVID-19, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста на коронавирус. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Те заведения, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или на доставку.

24 июня вышел указ мэра столицы Сергея Собянина, который разрешил сезонным летним кафе в Москве работать без QR-кода до 12 июля.