Все кафе Москвы станут COVID-free, мероприятия свыше 500 участников отменят. Обобщение

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Посещать кафе и рестораны в Москве с 28 июня смогут только те, у кого есть QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, а также обладатели отрицательного результата теста на коронавирус, следует из подписанного во вторник указа мэра столицы Сергея Собянина.

Помимо этого, документ предусматривает продление действующих ограничений и вступление в силу новых.

Ситуация с COVID-19 остается сложной

В Москве остается крайне сложной ситуация с заболеваемостью COVID-19, в больницах сейчас находятся свыше 14 тыс. "тяжело больных людей", написал Собянин в своем блоге. При этом городская система здравоохранения, по его словам, работает с полной мобилизацией возможностей.

В июне ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве обострилась. Суточные показатели сравнялись с данными за январь 2021 года, затем - за декабрь 2020 года. Позднее в городе зафиксировали максимальное число заболевших за все время пандемии - более 9 тыс. случаев ежесуточно.

Ходить в кафе - только с антителами или отрицательным ПЦР

Во вторник вышел указ столичного мэра о том, что с 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только те, кто имеет QR-код о прохождении вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.

"С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней", - пояснил Собянин в своем блоге.

Он добавил, что предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

Также, по словам Собянина, рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кода, который подтверждает наличие антител к коронавирусу. Использование этой технологии станет обязательным для всех заведений общественного питания.

Как уточнил мэр, QR-код можно получить с использованием электронной медицинской карты города Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус", либо в регистратуре городской поликлиники. Бумажные сертификаты приниматься не будут.

Городские фуд-корты откроют после проверки системы контроля, которая будет препятствовать прохождению посетителей без QR-кода.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые соблюдают ограничения и продолжают свою работу, войдут в специальный реестр. Документ является публичным и размещается на официальном портале мэра и правительства города.

Запрет мероприятий численностью больше 500 человек

Указ также ввел с 22 июня запрет на проведение зрелищных, концертных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек - это касается как событий на открытом воздухе, так и тех, что проходят в помещениях.

При этом Собянин подчеркнул, что эти ограничения могут быть отменены, если организаторы мероприятий создадут "свободную от COVID-19" зону и будут допускать только тех участников, кто имеет QR-коды о прохождении вакцинации.

Продление уже действовавших ограничений

В Москве также продлили временный запрет на работу детских игровых комнат и зоопарков. Пока нельзя проводить и зрелищно-развлекательные мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке в ночное время.

Продолжит действовать ограничение на использование объектов городской инфраструктуры - детских и спортивных площадок, беседок.