В общественном транспорте Москвы сократилось число пассажиров

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пассажиропоток в московском транспорте сократился на 7-9%.

В дептрансе столицы объяснили, что это произошло из-за перевода части сотрудников столичных организаций на удаленный формат работы и отпусков.

Пассажиропоток в метро упал на 7%, в наземном транспорте - на 9%. На неделе этими видами транспорта воспользовалось на 710 тыс. пассажиров меньше, чем в обычное время.

Кроме того снизилось количество автомобилей на дорогах города: на 50 тыс. машин меньше, речь идет о снижении их количества от обычного значения на 2%.

Также на 4% сократилось число поездок на автомобилях, взятых в краткосрочную аренду ("каршеринг").

25 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные работодатели должны перевести на "удаленку" 30% сотрудников, которые не вакцинированы от COVID-19, а также тот персонал, чей возраст превышает 65 лет.

Ситуация с COVID-19 после перерыва в несколько месяцев вновь осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев. В городе были возвращены некоторые ограничения и введены новые, усилены рейды по соблюдению covid-требований.