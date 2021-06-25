Компании Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на "удаленку"

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Московские работодатели обязаны будут с 28 июня перевести 30% невакцинированных сотрудников и тех, кто старше 65 лет, на удаленную работу, если их присутствие не является критически важным для предприятия.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

При этом вакцинированных сотрудников переводить на "дистанционку" не нужно. Также их не будут учитывать при подсчете общего количества сотрудников, которых должны перевести на удаленную работу.

Кроме того, дистанционно должны работать с 28 июня и все граждане старше 65 лет, а также имеющие определенные заболевания.

"Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции", - отмечается в указе.

Также в документе говорится, что московские работодатели подлежат привлечению к административной ответственности за неисполнение данных требований.

Требование о переводе не менее 30% персонала столичных компаний на "удаленку" было отменено мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце января.