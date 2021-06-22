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В мэрии число москвичей на "удаленке" оценили в 364,1 тыс. человек

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Более 360 тыс. москвичей в настоящее время работают удаленно, это 14% от общего числа участников соответствующего мониторинга, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На удаленной работе среди компаний, участвующих в мониторинге занятости, чьи данные приводит портал "Работа в России", находится 364,1 тыс. москвичей, что составляет 14% от всех 2,5 млн, участвующим в мониторинге", - сказал Ефимов агентству.

Он добавил, что годом ранее эта доля составляла 18%, в начале 2021 года - около 17%.

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"В целом работодатели Москвы уже сумели адаптироваться к временному переводу сотрудников на удаленный режим работы. Многие перевели часть сотрудников на дистанционный режим работы на постоянной основе", - отметил заммэра.

Ефимов пояснил, что больше всего среди работающих удаленно москвичей сотрудников банков и небанковских кредитных организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число трудящихся вне офиса работников таких предприятий выросло на 48% и сегодня превышает 43 тыс.

Также большое число работающих на "удаленке" наблюдается в сфере информационных технологий: из дома трудится 14,5 тыс. сотрудников IT-компаний.

Одновременно с этим по сравнению с предыдущими волнами COVID-19 в Москве уменьшилось число работающих удаленно сотрудников вузов. В прошлом году их было 4% от общего количества трудящихся вне офиса москвичей, сейчас - не более 1%.

По словам заммэра, внедрение удаленного режима работы позволяет работодателям сократить расходы на аренду жилых помещений, сотрудники, в свою очередь, экономят время на проезд до рабочего места.

Ранее власти Москвы рекомендовали столичным работодателям с 13 июня перевести не менее 30% работников предприятий на удаленный режим работы, особенно это должно затронуть сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость сравнялась с показателями сначала января 2021 года, потом - декабря 2020 года. 18 и 19 июня в городе зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии - более 9 тыс. случаев ежесуточно. В связи с этим власти ввели ряд ограничений.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Ефимов Москва Коронавирус

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