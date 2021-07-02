В Новой Москве построят музей ретро-автомобилей с зоной тест-драйва

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - На территории спортивно-развлекательного кластера "Прокшино" в Новой Москве планируется построить музей ретро-автомобилей. Об этом заявил генеральный директор ГК "А101" Игнатий Данилиди на Х Московском урбанистическом форуме в пятницу.

"В настоящее время ведется проектирование объекта. Музей площадью около 7 тыс. кв.м даст возможность не только увидеть и потрогать уникальные ретро-автомобили, но и прокатиться на них. Для этого помимо самой экспозиции здесь появится зона тест-драйва", - сказал Данилиди.

Он отметил, что музей станет настоящим центром для любителей автомобилей и техники. "Предполагается, что экспозиция будет сменяемой. Это позволит устраивать тематические выставки, лекции и фестивали", - пояснил Данилиди.

Также, по словам девелопера, открытие музея позволит создать 140 рабочих мест.

Музей войдет в состав спортивно-событийного кластера "Прокшино", который ГК "А101" создает в Новой Москве. На участке площадью 122,5 га группа намерена построить 13 объектов спортивного, развлекательного, культурного и образовательного назначения суммарной площадью более 500 тыс. кв.м.