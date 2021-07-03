Суд вновь арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Никульшину

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной за неповиновение сотруднику полиции.

Адвокат Мансур Гильманов сообщил, что решение суда будет обжаловано.

Никульшина была задержана накануне вечером в Подмосковье спустя два дня после выхода из спецприемника, где она провела 15 суток под административным арестом по аналогичному правонарушению.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

17 июня Дорогомиловский суд признал Никульшину виновной по ч.1 ст.19.3 (невыполнение требований сотрудников полиции), ей был назначен административный арест сроком на 15 суток. Защитник Сергей Тельнов пояснил агентству, что поводом для задержания Никульшиной, согласно полицейскому рапорту, была информация о том, что она якобы намеревалась нарушить общественный порядок и сорвать матч чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге. В свою очередь, адвокат сообщил, что его подзащитная таких намерений не имела, и откуда у полиции эта информация, ему неизвестно.

Участница Pussy Riot ранее неоднократно задерживалась сотрудниками полиции за совершение административных правонарушений. Никульшина стала известна после акции в финале ЧМ-2018, когда она с другими участниками Pussy Riot выбежала в полицейской форме на футбольное поле в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".