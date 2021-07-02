Никульшину из Pussy Riot задержали вскоре после 15 суток ареста

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Участница Pussy Riot Вероника Никульшина задержана Дмитровском районе Московской области, сообщил ее адвокат Мансур Гильманов. На днях она освободилась после 15 суток административного ареста.

"Сейчас ее везут в отделение полиции, в связи с чем ее задержали пока неизвестно", - добавил адвокат.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

16 июня Никульшину задержали, а 17 июня Дорогомиловский суд назначил ей 15 суток ареста за неповиновение требованиям полицейских (ч.1 ст. 19.3 КоАП). Тогда адвокат Сергей Тельнов говорил, что поводом для задержания Никульшиной, согласно полицейскому рапорту, была информация о том, что она якобы намеревалась нарушить общественный порядок и сорвать Чемпионат Европы по футболу в Петербурге. Тельнов добавил, что его подзащитная таких намерений не имела, и откуда у полиции эта информация, ему неизвестно.

12 июня Никульшина уже была задержана в районе Лубянской площади. В полиции на нее тогда было составлено два протокола за мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП) и за курение в неположенном месте (ст.6.24 КоАП). Адвокат Дмитрий Захватов уточнил агентству, что задержание происходило в момент, когда Никульшина давала интервью.

Никульшина вместе с другими участниками Pussy Riot в финале ЧМ-2018 в "Лужниках" выбежала в полицейской форме на футбольное поле.