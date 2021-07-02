Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:13Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

Никульшину из Pussy Riot задержали вскоре после 15 суток ареста

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Участница Pussy Riot Вероника Никульшина задержана Дмитровском районе Московской области, сообщил ее адвокат Мансур Гильманов. На днях она освободилась после 15 суток административного ареста.

"Сейчас ее везут в отделение полиции, в связи с чем ее задержали пока неизвестно", - добавил адвокат.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

16 июня Никульшину задержали, а 17 июня Дорогомиловский суд назначил ей 15 суток ареста за неповиновение требованиям полицейских (ч.1 ст. 19.3 КоАП). Тогда адвокат Сергей Тельнов говорил, что поводом для задержания Никульшиной, согласно полицейскому рапорту, была информация о том, что она якобы намеревалась нарушить общественный порядок и сорвать Чемпионат Европы по футболу в Петербурге. Тельнов добавил, что его подзащитная таких намерений не имела, и откуда у полиции эта информация, ему неизвестно.

12 июня Никульшина уже была задержана в районе Лубянской площади. В полиции на нее тогда было составлено два протокола за мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП) и за курение в неположенном месте (ст.6.24 КоАП). Адвокат Дмитрий Захватов уточнил агентству, что задержание происходило в момент, когда Никульшина давала интервью.

Никульшина вместе с другими участниками Pussy Riot в финале ЧМ-2018 в "Лужниках" выбежала в полицейской форме на футбольное поле.

Вероника Никульшина Москва Дмитровский район Дорогомиловский суд ЧЕ-2021 Мансур Гильманов Pussy Riot

Новости
Пандемия коронавируса

Туристам с 1 августа разрешат привиться по приезде на Кубань

Что произошло за день: пятница, 2 июля

В Ижевске произошел выброс хлора

В Ижевске произошел выброс хлора

Запрещен импорт в Россию украинского мороженого и ячменя

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Ректор ДВФУ Анисимов стал и.о. ректора Высшей школы экономики

Ректор ДВФУ Анисимов стал и.о. ректора Высшей школы экономики

Детей до 14 лет пустят в отели Кубани без теста на коронавирус

Пандемия коронавируса

Минпромторг озаботился увеличением резервов медицинского кислорода

Экс-премьер Франции вошел в совет директоров "Зарубежнефти" от РФ

Шесть человек погибли в ДТП в Башкирии

Шесть человек погибли в ДТП в Башкирии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');