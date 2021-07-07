В Москве снова задержали Софеева из Pussy Riot

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве полицейские снова задержали участника Pussy Riot Александра Софеева и доставили в отделение "Китай-город", сообщил "Интерфаксу" адвокат Мансур Гильманов.

"Софеев сегодня ночью освободился после административного ареста на 15 суток, и сейчас его снова задержали вместе с двумя приятелями в пункте вакцинации в Гостином дворе, куда они пришли сделать прививку, причины задержания мне пока неизвестны", - уточнил он.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

23 июня Басманный суд Москвы назначил Софееву 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

22 июня Софеева задержали одновременно вместе с другими участниками Pussy Riot.