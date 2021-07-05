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МосБиржа откажется от офиса на Воздвиженке из-за "удаленки"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа в течение нескольких лет откажется от офиса на Воздвиженке, расположенном в нескольких сотнях метров от Кремля, оставив два других - в Кисловском переулке и на Спартаковской улице, рассказал глава МосБиржи Юрий Денисов РБК; это решение он объяснил переходом на удаленный формат работы из-за пандемии.

Сейчас МосБиржа занимает находящиеся недалеко друг от друга офисы на Воздвиженке и в Большом Кисловском переулке в центре Москвы, а также офис на Спартаковской улице (район метро "Бауманская"), который занимает входящий в группу биржи "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

Решение об отказе от одного из офисов глава биржи объяснил тем, что в период пандемии произошел "быстрый переход людей на удаленный формат работы". "Биржа перестроила процессы с точки зрения удаленного доступа и его безопасности, электронного документооборота и хранения документов. Мы пришли к выводу, что около 40% сотрудникам можно дать возможность работать удаленно на ротационной основе", - отметил Денисов. "В офисе на Воздвиженке работало около 300 человек, что составляет примерно 15% от общей численности в 2000 человек в трех компаниях группы - биржа, НРД и НКЦ", - пояснил он.

По словам Денисова, биржа сэкономит на переезде из офиса, "но какие-то средства придется вложить в создание нового гибкого офиса в Кисловском переулке". "Экономия на аренде составит несколько сотен миллионов рублей в год", - уточнили РБК в пресс-службе МосБиржи. Там же добавили, что биржа не планирует сокращения: "Мы скорее расширяемся в связи с ростом бизнеса и открытием новых бизнес-направлений".

МосБиржа Юрий Денисов Москва Коронавирус

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