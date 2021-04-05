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"Вымпелком" внедрит гибридный формат работы для сотрудников на постоянной основе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Вымпелком" в 2021 году планирует ввести гибридный формат работы для офисных сотрудников на постоянной основе, сообщила компания.

Телеком-оператор перевел на удаленку офисных сотрудников в марте 2020 года во время начала пандемии коронавируса. При этом у "Вымпелкома" с 2016 года действует внутренний проект BeeFREE, который предполагает возможность некоторое время работать удаленно по согласованию с руководителем.

По данным компании, такой формат предполагает, что руководители отделов и его сотрудники будут принимать решение об удаленке или работе в офисе самостоятельно.

"Компания также планирует сократить количество индивидуальных рабочих мест, заместив их удобными зонами для совместной работы, и ввести новую систему бронирования рабочих мест, которая начнет работать уже летом", - говорится в сообщении компании.

Решение о переходе на гибридный формат работы было принято на основе результатов опроса сотрудников.

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