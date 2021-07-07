Вторую квартиру среди привившихся жителей Подмосковья разыграют 1 августа

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Среди привившихся от COVID-19 в Подмосковье разыграют квартиру в Ленинском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В Подмосковье разыграют еще одну квартиру среди тех, кто позаботится о своем здоровье и безопасности окружающих и сделает прививку от COVID-19. (...) Итоги розыгрыша огласят 1 августа в эфире "360"", - говорится в сообщении.

Призом станет однокомнатная квартира площадью 40 кв. метров в ЖК "Южная Битца" в Ленинском городском округе - в трех километрах от МКАД. Микрорайон, в котором разыгрывается квартира, включает все необходимое для комфортной жизни: школа - в 500 м от дома, до детского сада - 100 м.

В акции смогут принять участие все совершеннолетние граждане РФ, которым первый компонент вакцины введен с 25 июня на территории Московской области. Зарегистрироваться в розыгрыше можно через сайт госуслуг.

Ранее в Подмосковье уже разыграли трехкомнатную квартиру в ЖК "Новая Пролетарка" в городском округе Серпухов.