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В США многодетная мать выиграла $1 млн в лотерею среди вакцинированных

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Хэйди Расселл, мать четырех детей из Колорадо выиграла $1 млн в лотерею, которая проводилась среди вакцинированных. Об этом сообщает Associated Press.

Победительница отметила, что деньги пригодятся для воспитания детей. Дочь Расселл сказала "мой колледж оплачен", когда узнала о выигрыше.

Всего в Колорадо разыграли пять призов по $1 млн. В лотерее принимали участие те, кто сделал хотя бы один укол вакциной. Помимо этого штат разыграл пять грантов на обучение в размере $50 тысяч среди привившихся жителей штата в возрасте от 12 до 17 лет.

При этом статистика показывает, что розыгрыш не способствовал увеличению желающих привиться. В период с 26 мая по 26 июня, когда в Колорадо уже началась лотерея, врачи штата поставили около 501 тысячи доз. Этот показатель на 43% меньше количества уколов, сделанных за месяц до розыгрыша - за тот период было поставлено почти 1,2 млн доз вакцины.

В России также проводятся различные программы, стимулирующие вакцинацию. В Подмосковье 1 августа пройдет розыгрыш квартиры среди привившихся жителей региона.

США коронавирус Колорадо

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