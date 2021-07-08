"Оранжевый" уровень опасности продлили в Москве до четверга

Фото: Mihail Tokmakov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Объявленный Гидрометцентром России в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве продлен еще на день.

"Очень высокая температура. Температура выше +30 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует с 10:00 до 19:00 четверга.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, в столичный регион как минимум на неделю вернулась аномальная жара. В четверг в городе ожидается до 31, в пятницу - до 32, в субботу - до 33, в воскресенье и понедельник - до 34, во вторник - до 35 градусов.

В метеобюро города "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд для 8 июля в Москве был установлен в 1999 году (34,0) и побит не будет.

"Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (38,2). Такая аномалия была зафиксирована одиннадцать лет назад, 29 июля", - пояснил представитель метеобюро.

Москву накрыла вторая волна аномальной жары с начала лета, 20-28 июня в городе уже действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

За неделю в городе были побиты четыре температурных рекорда дня, установленные в 1917, в 1948 (дважды) и 2013 годах. Июнь 2021 года стал самым знойным за 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице с абсолютным показателем 34,8 градуса.