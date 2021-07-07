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"Оранжевый" уровень опасности снова объявлен в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр в среду решил повысить уровень погодной опасности в Москве из-за жары до предпоследнего, "оранжевого" уровня. Предупреждение действует до 18:00 7 июля.

По данным синоптиков, в городе местами плюс 30 градусов и выше.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба. Этот уровень опасности уже вводили в городе 20-28 июня.

8 июля в столице ожидается до 31 градуса, в пятницу - до 32, в субботу и воскресенье - до 33, в понедельник и вторник - до 35 градусов.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что 12 и 13 июля в Москве могут быть обновлены температурные рекорды дня, установленные в 1903 (34,5) и 1936 (32,4) годах.

"Абсолютный температурный рекорд июля был установлен 29 июля в 2010 году - это 38,2 градуса.

В июне во время первой волны жары Москва побила четыре температурных рекорда дня, установленные в 1917 и 1948 (дважды) и 2013 годах. Июнь 2021 года стал самым знойным за 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице с абсолютным показателем 34,8 градуса.

Аномальная жара в Москве

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Москва Гидрометцентр

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