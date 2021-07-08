Что случилось этой ночью: четверг, 8 июля

Реакция ОДКБ в случае нападения на Таджикистан из Афганистана, ликвидация четырех подозреваемых в убийстве президента Гаити, взрыв в районе порта в Дубае

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ОДКБ отреагирует в случае нападения на Таджикистан из Афганистана. В подобной ситуации этот вопрос будет немедленно рассмотрен организацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан: я считаю, что ответ очевиден", - резюмировал министр.

- На Гаити ликвидировали четырех подозреваемых в убийстве Моиза. Начальник полиции страны Леон Шарль назвал убитых "наемниками" и заявил, что еще двое человек задержаны, и их допрашивают. Ранее министр связи Гаити Франц Экзантус сообщил, что предполагаемые убийцы президента задержаны, но не уточнил количество подозреваемых.

- Мощный взрыв произошел в районе порта в Дубае. Согласно одной из версий, взрыв произошел на борту нефтяного танкера. Власти Дубая, со своей стороны, сообщали в твиттере, что пожарные начали тушить огонь в порту - на борту судна. Данных о пострадавших не поступало. Позже стало известно, что пожарные взяли ситуацию под контроль.

- "Оранжевый" уровень опасности продлили в Москве до четверга. "Очень высокая температура. Температура выше +30 градусов", - говорится в предупреждении Гидрометцентра России, которое действует с 10:00 до 19:00 четверга. Москву накрыла вторая волна аномальной жары с начала лета, 20-28 июня в городе уже действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.

- Саудовский министр не исключил проведение встречи ОПЕК+ в августе. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман считает, что у участников ОПЕК+ "есть полная заинтересованность в том, чтобы поставить дополнительные баррели на рынок, причем - чем быстрее, тем лучше".