Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве спустя сутки

Препаратом привились в субботу около 12 тысяч человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавирусной инфекции "КовиВак" закончилась в столице спустя сутки после поставки новой партии, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Между тем в департаменте здравоохранения столицы сообщили, что около 12 тысяч человек в субботу получили вакцину против COVID-19 "КовиВак" в павильонах "Здоровая Москва".

"В пятницу департамент здравоохранения Москвы получил порядка 12 тысяч доз препарата "КовиВак". (...) Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, в результате возникли очереди возле павильонов. (...) Все, кто занял очередь получили прививку до конца дня (субботы - ИФ)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в очереди на получение этого препарата находится еще около 2 тысяч человек. В ведомстве добавили, что они оставили контакты для получения "КовиВака" в дальнейшем. С ними свяжутся, когда препарат поступит.

"КовиВак" ранее поступил в 14 павильонов "Здоровая Москва". За прививкой образовались очереди. Соблюдение эпидемиологических норм контролировали работники центров госуслуг и соцзащиты населения, ожидающих обеспечивали водой, отметили в ведомстве.

Предыдущую партию "КовиВака" доставили в московские пункты вакцинации 25 июня, тогда вакцина закончилась за три дня.

Вакцинация от COVID-19 в столице стартовала в начале декабря 2020 года.

В настоящее время для массовой вакцинации в России используется четыре препарата - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" РАН.

Прививку можно было сделать бесплатно и без предварительной записи в ряде городских павильонов "Здоровая Москва", в каждом прививочном пункте было доступно не более 850 доз препарата.

18 июня столичный депздрав сообщал "Интерфаксу", что проблемы с записью на вакцинацию данным препаратом связаны с его поступлением в ограниченном количестве. Из-за этого вакцина была распределена по пяти прививочным пунктам Москвы.