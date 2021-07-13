Некоторым участникам драки в Кузьминках вменят нарушение пикетирования

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Москве в связи с массовой дракой иностранцев у метро "Кузьминки" были задержаны 103 человека, сообщили в столичном ГУ МВД. На них составляют административные протоколы.

"А также будет составлен еще ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"", - добавили в МВД.

На часть задержанных уже составили административные протоколы по ст. 18.8 КоАП о нарушении иностранцем режима пребывания в России, ст. 20.1 КоАП о мелком хулиганстве.

Некоторых задержанных выдворят из России, а некоторые после выдворения станут невъездными.

Полицейские проверяют все обстоятельства возникшего конфликта.

Массовая драка мигрантов случилась вечером в понедельник неподалеку от метро "Кузьминки", говорил источник "Интерфакса". По его сведениям, некоторые участники драки получили травмы.