В Москве зафиксировали минимальное с 9 июня число заболевших COVID за сутки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Более 3,9 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это минимальное значения с 9 июня, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 3 966 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 4 991 случае инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 1 025 человек меньше, чем днем ранее. Это значение является минимальным с 9 июня, когда в городе зафиксировали 4 124 больных COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти 109 человек. С начала пандемии скончались 23 967 москвичей. Смертность в Москве продолжает держаться на высоком уровне.

Выздоровели от заболевания за сутки 7 519 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 250 506 человек.

Накануне сообщалось о 7 290 выписанных и 103 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 июля составляет 1 443 598.