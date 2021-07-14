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В России за сутки обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19

Скончались еще 786 пациентов, коронавирус выявлен за сутки у 23 827 человек

В России за сутки обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 827 случаев, умерли 786 пациентов - это новый антирекорд за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

В РФ на фоне отмечаемого с начала недели относительного снижения числа новых заболевших продолжается рост числа летальных исходов. Накануне во вторник было 780 умерших. Наибольшее число скончавшихся зарегистрировано в Москве - 109, в Санкт-Петербурге - 102. За сутки по выздоровлении выписаны 21 269 человек.

В Москве выявили 3 966 новых случаев COVID-19 за сутки, и это минимум заболевших с 9 июня. Еще 7 519 пациентов выздоровели. В Московской области - 2 469 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 942.

Еще 531 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Нижегородской области, 461 - в Свердловской области, 451 - в Красноярском крае, 447 - в Воронежской области, 379 - в Пермском крае, 375 - в Крыму, 372 - в Иркутской области, 334 - в Омской области, 331 - в Хабаровском крае, 326 - в Брянской области, 318 - в Ростовской области, 307 - в Забайкальском крае, 289 - в Коми, 281 - в Челябинской области, 276 - в Оренбургской области, 272 - в Волгоградской области, 261 - в Алтайском крае, 260 - в Мурманской области, 257 - в Приморском крае, по 253 - в Бурятии, Тверской области, 251 - в Ленинградской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 857 тыс. 002 случая коронавирусной инфекции, 145 278 умерших и 5 млн 257 тыс. 483 выписанных.

Хроника коронавируса. Июль.

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