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Рестораны и фудкорты Москвы с 19 июля смогут работать по ночам

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Организации общественного питания в Москве могут вернуться к работе в ночное время с 19 июля при соблюдении эпидемиологических требований, также вновь разрешено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно указу, опубликованному на сайте столичной мэрии, с 19 июля возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фудкортах, а также в период с 23:00 до 6:00) при условии соблюдения либо ограничений, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, согласно указу, возобновляется при соблюдении противоэпидемических требований посещение детских игровых комнат, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Кроме того, с 19 июля в Москве отменяется система обязательных QR-кодов в заведениях общепита.

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