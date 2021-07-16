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Собянин объявил об отмене QR-кодов в Москве с понедельника

Собянин объявил об отмене QR-кодов в Москве с понедельника
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов в заведениях общепита, объявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, эта система выполнила свою задачу.

"Это важное решение, мне было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, от общественной организации Федерация рестораторов и отельеров, от "Единой России". Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, к совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики", - подчеркнул он.

Собянин подчеркнул, что Москве все еще остается в зоне риска по коронавирусу и нужно продолжать соблюдать санитарные требования и продолжать массовую вакцинацию.

"Ситуация в Москве продолжает оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости - почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций", - сказал он.

По словам мэра, это стало возможно благодаря введенным ограничениям, санитарным требованиям и стимулирования массовой вакцинации москвичей, в частности, решению об обязательной вакцинации 60% персонала предприятий ряда отраслей.

"После тех решений, которые по согласованию с правительством мы приняли, за предыдущие 6 месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн человек, за последний месяц, за один месяц, привито более 2 млн человек, - отметил Собянин. - На сегодняшний день в Москве привито первой компонентой более 3,8 млн человек, полный цикл прошли - полностью привиты - больше 2 миллионов человек".

Ранее в пятницу эти цифры по вакцинации привел Департамент здравоохранения столицы.

По словам Собянина, в связи с улучшением ситуации с заболеваемости и хорошей динамикой вакцинации, а также снижением заполняемости коечного фонда, власти Москвы решили вывести "из ковидной группировки более 6000 коек", которые скоро вернутся к плановой работе.

QR-коды выдаются москвичам, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, перенесли COVID-19 за последние полгода или имеют свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. С 28 июня рестораны и кафе могли обслуживать в помещениях только обладателей таких кодов. У них также проверяли документ, удостоверяющий личность.

Летним верандам учреждений общепита сначала разрешили обслуживать клиентов без QR-кодов до 12 июля. 8 июля Собянин в связи со стабилизиацией эпидемиологической обстановки продлил этот режим работы летних веранд до 1 августа.

Систему пропуска по QR-кодам также ввели некоторые музеи Москвы.

Хроника коронавируса. Июль.

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Москва Сергей Собянин коронавирус

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