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Умер второй ребенок из числа попавших в ДТП на улице Авиаторов в Москве

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Еще один из детей, сбитых 18-летней девушкой в районе Солнцево в пятницу, скончался в больнице, сообщает в субботу ГИБДД Москвы.

"2-й малыш, попавший в ДТП (дорожно-транспортное происшествие - ИФ) на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малышу было 3 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале столичной госавтоинспекции.

16 июля автомобиль "Мазда" под управлением 18-летней девушки сбил на улице Авиаторов в районе дома троих детей, проходивших по нерегулируемому пешеходному переходу. После госпитализации всех детей в больницу, как сообщалось ранее, один из них скончался. Ранее в субботу представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила журналистам, что суд принял решение о заключении девушки-водителя под домашний арест.

Москва ГИБДД Москвы

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