Полиция опровергла информацию о массовой драке мигрантов на юге Москвы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция не подтвердила информацию о массовой драке мигрантов на улице Подольских курсантов, конфликт произошел между гражданами на улице Героев Панфиловцев.

"Около 17 часов на службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами на ул. Героев Панфиловцев. На место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время никаких противоправных действий не зафиксировано", - сообщили в столичной полиции в пятницу.

По факту сообщения в полицию проводится дальнейшая проверка.

Ранее источник сообщил, что полиция начала проверку информации о якобы драке мигрантов на юге города.