МВД РФ отметило рост числа конфликтов с участием иностранцев

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Полиция фиксирует увеличение числа конфликтов и массовых драк с участие иностранных граждан, сообщили в МВД России.

"В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые их них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в ряде субъектов РФ: в Амурской, Московской и Свердловской областях, республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении ведомства в среду.

В МВД отметили, что противоправная деятельность иностранных граждан "сопровождалась насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан, а также применением силы в отношении представителей власти, воспрепятствованием нормальной деятельности органов государственной власти, движению транспорта".

По данным полиции, участники конфликтов по решению суда были привлечены к административной ответственности: их отправили под арест на 15 суток.

Как отметили в МВД, "с учетом общественной опасности совершенных деяний" участникам конфликтов будет запрещен въезд в РФ. Если они самостоятельно не покинут Россию, то будут депортированы, добавили в ведомстве.

В министерстве почеркнули, что для защиты прав и законных интересов граждан МВД продолжит пресекать действия, посягающие на общественный порядок и безопасность.