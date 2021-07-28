Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:41Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 329 696+614 584

МВД РФ отметило рост числа конфликтов с участием иностранцев

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Полиция фиксирует увеличение числа конфликтов и массовых драк с участие иностранных граждан, сообщили в МВД России.

"В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые их них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в ряде субъектов РФ: в Амурской, Московской и Свердловской областях, республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении ведомства в среду.

МоскваБолее 100 человек доставили в полицию после драки мигрантов в МосквеБолее 100 человек доставили в полицию после драки мигрантов в МосквеЧитать подробнее

В МВД отметили, что противоправная деятельность иностранных граждан "сопровождалась насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан, а также применением силы в отношении представителей власти, воспрепятствованием нормальной деятельности органов государственной власти, движению транспорта".

По данным полиции, участники конфликтов по решению суда были привлечены к административной ответственности: их отправили под арест на 15 суток.

Как отметили в МВД, "с учетом общественной опасности совершенных деяний" участникам конфликтов будет запрещен въезд в РФ. Если они самостоятельно не покинут Россию, то будут депортированы, добавили в ведомстве.

В министерстве почеркнули, что для защиты прав и законных интересов граждан МВД продолжит пресекать действия, посягающие на общественный порядок и безопасность.

МВД РФ

Новости по теме

Новости

Кремль счел новые заявления Байдена о Путине и РФ неверными по сути

Кремль счел новые заявления Байдена о Путине и РФ неверными по сути

ЦБ хочет отслеживать активность торговли акциями после IPO

Ученые выяснили, что у детей нет склонности к тромбозам после COVID-19

Аномальная жара возвращается в Крым

Пандемия коронавируса

Опрос показал максимальное снижение страха россиян перед коронавирусом

Опрос показал максимальное снижение страха россиян перед коронавирусом

В России выявили минимальные с начала июля 22,4 тыс. случаев COVID

В России выявили минимальные с начала июля 22,4 тыс. случаев COVID

S7 анонсировал запуск регионального лоукостера на июль 2022 года

S7 анонсировал запуск регионального лоукостера на июль 2022 года
Пандемия коронавируса

"Коммерсантъ" сообщил о нехватке врачей в регионах в условиях пандемии

Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт Любови Соболь

Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт Любови Соболь

Против главреда The Insider возбудили дело о клевете на нидерландского журналиста

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');