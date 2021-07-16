Источник сообщил о массовой драке мигрантов на юге Москвы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Москве проверяют информацию о массовой драке мигрантов на юге столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступил сигнал о том, что несколько десятков, предположительно, мигрантов из Центральной Азии, дерутся на улице Подольских курсантов", - сказал источник в пятницу.

На место направлены наряды полиции.

Ранее в июле массовая драка между мигрантами из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана произошла в районе метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы. В результате конфликта есть пострадавшие. Несколько десятков участников драки были отправлены под административный арест.