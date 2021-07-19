Жилье в новостройках Москвы за год подорожало на 28%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цены на новостройки в старых границах Москвы выросли на 28%, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"За год цены на квартиры в новостройках в старых границах столицы выросли на 28,2%, в Новой Москве - на 25%, в области - на 35,2%. Квадратный метр подорожал на 32,2%, 36% и 35,8% соответственно", - говорят в компании.

По данным экспертов, однокомнатные квартиры в столице подорожали на 32% (до 11,2 млн рублей), двухкомнатные - на 31,6% (до 18,04 млн рублей), трехкомнатные - на 27,6% до (25 млн рублей). В Новой Москве цены на однушки увеличились на 22% (до 7,2 млн рублей), на двушки - на 25,7% ( до 10,2 млн рублей), на трешки - на 24,3% (до 12,6 млн рублей). В области стоимость жилья в новостройках увеличилась на 35,6% (до 5,2 млн рублей), 28,3% (до 7,3 млн рублей) и 26,5% (до 9,2 млн рублей) соответственно.

Эксперты отмечают, что высокий спрос был поддержан доступной ипотекой. Сейчас, когда параметры программы скорректированы, спрос на квартиры остается высоким, поскольку крупные застройщики вводят схожие с льготной ипотекой маркетинговые программы. На часть проектов действуют скидки. Самый большой средний размер дисконта - в Подмосковье, он составляет 6%.

"Такие предложения по ипотеке реализуются в основном крупными застройщиками. Кроме сниженного процента, покупателям могут предоставляться и другие преференции. Например, снижение первоначального взноса. Поскольку акции на покупку жилья проводятся лидирующими на рынке компаниями, доля лотов, продающихся на выгодных условиях, в экспозиции достаточно высока", - говорит руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

Кроме того, застройщики стимулируют спрос дисконтными программами. На сегодняшний день скидки предлагаются в 18% проектов старой Москвы, на присоединенных территориях - в 25%, в Московской области приобрести жилье с выгодой можно в 35% новостроек.