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Рост себестоимости строительства в Москве достиг 18%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рост стоимости материалов привел к удорожанию строительства на 8-18% в зависимости от назначения объектов, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов журналистам в понедельник.

"Безусловно, мы чувствует влияние роста стоимости стройматериалов, и оно очень заметно. В среднем, в зависимости от назначения и типа строящегося объекта удорожание проектов составляет 8-18%", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что по контрактам строительства жилья, заключенным в прошлом году, рост себестоимости работ составляет 7-8%.

"При этом, сегодня говорить о срывах сроков строительства или реализации каких-либо проектов нельзя. Вопрос удорожания себестоимости работ находится на контроле у руководства города", - подчеркнул Загрутдинов.

В мае вице-премьер Марат Хуснуллин называл удорожание стройматериалов в числе основных причин роста цен на жилье, наряду с остановкой строек в период пандемии, нарушением поставок стройматериалов, ростом инфляции, нехваткой трудовых ресурсов и запуском льготной ипотеки.

Как сообщал Росстат, цены на стройматериалы в РФ в мае по сравнению с апрелем 2021 года выросли на 4,99%, с начала года рост составил 12,07%. По сравнению с маем 2020 года стройматериалы подорожали на 16,44%.

Москва

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