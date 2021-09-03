Летом спрос на жилье в Москве упал на треть

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Летом спрос на вторичное жилье в столице снизился на треть в сравнении с прошлым годом, подсчитали в компании "Инком-Недвижимость".

"В нынешних июле и августе активность покупателей была значительно ниже относительно тех же месяцев 2020 года. Так, в июле разрыв с аналогичным периодом составил 24% авансов, а по итогам августа актуальный спрос снизился на 33% в годовом выражении. Если же рассматривать отдельно лето 2021-го, то по показателям спроса июнь, июль и август сравнялись", - говорят эксперты.

По их прогнозу, осенью, с началом делового сезона, количество авансов вырастет на 20%, но это не поможет нивелировать отставание по спросу от прошлого года.

Они также считают, что стоимость реализации квартир до конца года сильно не изменится, возможна лишь небольшая отрицательная коррекция - на 2-3%.

Впервые с лета 2020-го аналитики компании зафиксировали снижение средних цен предложения на "вторичке" столицы: в августе стоимость 1 квадратного метра опустилась на 0,1%, а квартиры - на 1,8%. Наиболее заметные изменения были выявлены в ЦАО - минус 0,6% (цена квадратного метра) и минус 4,5% (стоимость лота).

Цены на вторичное жилье в городе начали расти после периода всеобщей самоизоляции, когда активность покупателей резко увеличилась. По данным аналитического центра "Инком-Недвижимости", с июня 2020 года до настоящего момента средняя цена предложения 1 кв. м в этом сегменте поднялась на 21,8%, с 224,7 тысячи рублей до 273,7 тысячи рублей. Усредненная стоимость квартиры выросла на 13,2%, с 13,6 млн рублей до 15,4 млн рублей. По словам аналитиков, это был самый существенный прирост цен на жилье с момента перехода вторичного рынка недвижимости на взаиморасчеты в рублях после кризиса 2008 года. Сейчас же цены расти перестали.

"Стоимость реализации вторичного жилья до конца года особо не изменится. Недвижимость и так подорожала до аномально высокого уровня, и предпосылок для дальнейшего роста цен нет. Наоборот, возможно небольшое их снижение, но не более 2-3% - серьезному уменьшению цен препятствует нынешняя конъюнктура вторичного рынка", - прогнозирует Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка компании.