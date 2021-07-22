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"Палаты Шуйских" на Ивановской горке отреставрируют к 2023 году

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве к февралю 2023 года отреставрируют двухэтажные княжеские палаты XVI-XVII века, ошибочно приписываемые князьям Шуйским, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия. Специалисты уже начали научно-исследовательские работы в здании.

Глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что для поготовки проекта реставрации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования. Также специалисты изучат инженерно-технические особенности здания, опишут будущие архитектурные и конструктивные решения. Точный список необходимых реставрационных работ будет подготовлен после этих исследований. Затем Мосгорнаследие их согласует.

Палаты располагались в Белом городе - центральной части Москвы, где жили бояре и дворяне, сейчас этот район называется Ивановская горка.

Княжеские палаты XVI–XVII веков, расположенные в кирпичном двухэтажном здании с подвалом и мезонином по адресу: Подкопаевский переулок, дом 5/2, ждет реставрация. Специалисты уже приступили к масштабным научно-исследовательским работам.

"Старинные палаты в Подкопаевском переулке играют важную роль в формировании исторического облика Басманного района. У этого памятника архитектуры есть своеобразная загадка, - рассказал Емельянов. - Дело в том, что на фасаде висит табличка с названием: "Палаты Шуйских". Изначально предполагалось, что они принадлежали представителям одной из ветвей рода Рюриковичей — княжеской семье Шуйских. Самым известным был Василий Шуйский, вошедший в историю как русский царь Василий IV. Однако современные исследователи считают это ошибкой. Вероятнее всего, настоящим владельцем палат был князь и воевода Иван Михайлович Барятинский, тоже из рода Рюриковичей. Он жил в XVI — начале XVII века. Известен тем, что служил послом в Дании".

Палаты в Подкопаевском переулке - объект культурного наследия федерального значения.

Изначально это было двухэтажное строение с подвалом. До наших дней частично сохранились элементы декора фасадов XVI‒XVII веков: наличники, железные оконные решетки, лопатки, цоколь. Кроме того, с тех пор сохранились белокаменные стены подвала и его кирпичные своды.

В начале XVIII века к дому пристроили еще одни палаты, и владение получило Г-образную форму. В 1770-х годах палаты перестроили, их планировка стала прямоугольной. Окончательно облик здания сформировался к началу XIX столетия, когда был надстроен мезонин.

Мосгорнаследие Москва Алексей Емельянов Василий Шуйский Иван Барятинский

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